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среда, 09 июня 2021 19:34

В Гааге заслушали свидетелей катастрофы MH17

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В Гааге заслушали свидетелей катастрофы MH17
Свидетели назвали место, где стоял российский "Бук". Фото: twitter.com/Mortis_Banned

В Окружном суде Гааги впервые заслушали показания очевидцев сбивания "Боинга" рейса MH17.

Они видели передвижения ЗРК "Бук", запуск ракеты и попадание в самолет, сообщает "Донбас.Реалії".

Один из свидетелей входил в группу наемника Леонида Харченко. Он рассказал, что находился на блокпосту неподалеку от Первомайского. За версию международной Совместной следственной группы, экспертов из Бельгии и Нидерландов оттуда запускали ракету.

На спутниковых снимках поля после 21 июля 2014 обнаружили поврежденный огнем участок.

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Этот участок находятся на неподконтрольной Киеву части Донецкой области.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы.

Международная группа криминалистов, созданная для расследования трагедии малазийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством.

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" возобновляются слушания по делу о катастрофе. Слушания проходят при отсутствии всех 4 обвиняемых: россиян Пулатова, Гиркина - Стрелкова -, Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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