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вторник, 26 февраля 2019 15:39

В ДНР решили захватить все храмы ПЦУ

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В ДНР решили захватить все храмы ПЦУ
Оккупационные власти ДНР поставили невыполнимые условия о перерегистрации уставов Православной церкви Украины по законам псевдореспублики / фото: Антикор

Оккупационные власти ДНР поставила невыполнимые условия о перерегистрации уставов Православной церкви Украины по законам псевдореспублики.

Православная церковь Украины может потерять 36 храмов, Дом милосердия, епархиальное управление, пишет на своей странице в Facebook архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.

"Власть т.н. ДНР, нарушая все возможные законы, предупредила духовенство и верующих нашей Церкви, с 1 марта этого года они захватят и отберут все наши приходы, храмы, имущество, земельные участки, а духовенство выгонят (депортируют) на территорию, подконтрольную украинских власти. Есть опасность, что уже через несколько дней они смогут совершить это преступление. Тысячи верующих останутся без своей Церкви и без своих духовных отцов", - написал архиепископ Сергий.

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Он обратил внимание, что обратить внимание, что этот "закон" касается многих конфессий кроме Московского патриархата.

На оккупированном Донбассе свободно могут работать только общины Украинской православной церкви Московского патриархата. Священников других религиозных конфессий вызывают на допросы и угрожают выселением. Большинство храмов и церквей закрыты или повреждены во время обстрелов.

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