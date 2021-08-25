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среда, 25 августа 2021 08:34

В День Независимости россияне убили украинского военного

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В День Независимости россияне убили украинского военного
24 августа на Донбассе убили воина ВСУ, еще двух ранили. Фото: facebook.com/pressjfo.news

24 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

"Воинов срочно доставили в больницу. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное", - сообщают в ООС.

В частности вчера во обстрелы попали села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области и Причепиловка Новоайдарского района Луганщины. Там оккупанты использовали стрелковое оружие. Кроме того, зафиксировали пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"На действия врага оказали адекватный ответ", - сказали в штабе.

23 августа на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, также погиб украинский военный. Получил ранение, несовместимое с жизнью. В тот день позиции ВСУ обстреляли вооруженные формирования Российской Федерации.

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Дата
25
августа

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