На Донбассе снова потери: погиб украинский воин

Погиб украинский военный. Фото: slovoidilo.ua

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, погиб украинский военный. 23 августа позиции ВСУ обстреляли вооруженные формирования Российской Федерации.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", сообщает ОТГ "Восток".

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующих договоренностей", – говорится в сообщении.

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На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, погиб украинский военный. В тот день в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.