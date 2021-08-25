Ликвидировали российского подполковника. Фото: Украинские новости

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника вооруженных сил России.

Его тело доставили в российский Ростов. Речь идет о Кагизе Манакове, который 1985 года, сообщает International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.

"Вчера на оккупированном Донбассе стоял дикий визг, потому что украинский снайпер подстрелил что-то большое", - рассказали в специальной мониторинговой миссии.

Кагиз Манаков - заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил России "Владикавказ".

Причина смерти - несовместимое с жизнью одиночное пулевое ранение. Несмотря на заверения российского президента, очевидно, что российские военные таки есть в Донбассе и обстреливают позиции ВСУ.

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В зоне операции Объединенных сил на День Независимости вследствие обстрела оккупантов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.