В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели

Руководитель следственной группы, расследующей причины трагедии, встретился с родственниками погибших. Фото: Robin van Lonkhujsen

В Совместную следственную группу, расследующую причины авиакатастрофы борту MH17 над Донбассом в июле 2014 года, обратились новые свидетели.

Об этом заявил председатель группы Вилберт Паулиссен, сообщает издание NRC.

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По случаю пятой годовщины трагедии он в голландском городе Ньювегейн встретился с родственниками погибших. Сказал, что после появления новых свидетелей будет осуществлять следующие шаги в расследовании.

"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги предпринимаются в рамках расследования. Это дает надежду", - сказал Паулиссен.

СБУ отчиталась о расследовании по МН17. Уже установили маршрут перемещения, время и место запуска ракеты, и маршрут, которым ЗРК возвращали в Россию.