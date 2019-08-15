В больнице Днипра спасают тяжело раненного 34-летнего бойца

В Днепре спасают раненого бойца / фото 5 канал

В Днипро в областную больницу имени Мечникова 15 августа санавиацией доставили тяжело раненного бойца из зоны боевых действий на Донбассе.

Военнослужащий был доставлен из-под Селидово в Донецкой области, пишет Радио Свобода.

Этой ночью во время артиллерийского обстрела он получил осколочные ранения головы, глаза, живота, малого таза, огнестрельных переломов костей. Утром военные реаниматологи передали его медикам больницы имени Мечникова.

Как отметил заместитель главного врача учреждения Юрий Скребец, состояние 34-летнего военного оценивают как тяжелое.

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Сейчас он находится в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

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