Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"

Роману было 25 лет. Фото: из открытых источников

Бойцы полка "Азов" простились с погибшим "азовцем" Романом Романенко, псевдо "Бич". Он подорвался на вражеском фугасе 10 августа.

Забрать у врага тело собрата "азовцы" смогли только 13 августа.

Роману было 25 лет. Родом из Днипра. Служил в полку с конца 2015-го, был командиром снайперского отделения.

"Погиб достойный человек, боевой офицер, опытный воин, который был в состоянии принимать взвешенные решения на поле боя. Друг Бич ушел из жизни после подрыва на вражеском фугасе, смерть наступила мгновенно. Снайперская группа трижды пыталась эвакуировать тело, но коварный враг вел шквальный огонь из всех видов вооружения и забрал тело. Я поставил себе задачу всякой ценой вернуть его. Тело мы забрали, в отличие от врага, который отказался от тела своего убитого наемника. Я могу сказать только одно: за свое позорное поведение по отношению к нашему бойцу враг заплатит кровью", - сказал перед строем личного состава погибшего собрата командир "Азова".

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"Говорят, что о жизни человека можно сказать только после ее смерти. Очень жаль, что я сейчас имею говорить о жизни 25-летнего парня, который в своем возрасте стал одним из лучших воинов, я не постесняюсь этого слова, во всех Вооруженных силах Украины. Друг Бич с 2015-го прошел путь от обычно бойца-снайпера к офицеру, заместителя командира снайперской группы. он был не только бойцом, настоящим другом и побратимом, он был настоящим братом по оружию для каждого из нас, с которым мы выполнили не одно задание . И до последней секунды его жизни он защищал свою землю, он находился рядом со своими собратьями. Я клянусь, я даю слово офицера, что теперь, как и всегда, мы будем бить врага еще жестче, еще агрессивнее, и будем совершенствовать свои навыки, умения и становиться еще более профессиональными бойцами. Враг очень дорого заплатит за свое поведение, которую он проявил в последние дни", - сказал командир снайперов полка, друг "Хват", которому Роман спас жизнь в марте этого года.

6 августа на Донбассе погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов. Все они бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Погибшие - 1988-го, 1995-го, 1998-го и 1999 годов рождения и с разных регионов Украины.