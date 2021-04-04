В армии зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 48 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Один работник ВСУ умер, сообщает командование Медсил ВСУ.
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"С 24 марта он находился на лечении в военном госпитале. 3 апреля состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха", - говорится в сообщении.
Всего в украинской армии на Covid-19 болеет 2972 человека. Летальных случаев - 66.
На изоляции находятся 970 человек. Болезнь побороли 19 047 человек.
С начала вакцинной кампании в ВСУ одну дозу вакцины получили 26895 военных, из них 2542 медики.
За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли. Госпитализированы 5545 пациентов, 4657 - выздоровели.
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