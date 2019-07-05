"Узбек" отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника

Фото: Telegram-канал Анатоия Штефана

3 июля на Донбассе ликвидировали очередного наемника российско-оккупационных войск Ходжиакбара Шарипова по прозвищу "Узбек" с российского Томска. Был известен участием в фотоконкурсе боевиков. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Груз 200 от 03.07.19 - Шарипов "Узбек" Ходжиакбар из Томска/Навои." Восток "1 АК", - сообщил он в в Telegram-канале. И предоставил доказательства его смерти.

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Так, среди свидетельств ликвидации Шарипова - посты из социальной сети ВКонтакте его знакомых и сообщества боевиков "Музей воинской доблести Донбасса".

Также был опубликован известный снимок боевика 2015 года - на нем он позирует с котенком.

Волонтеры недавно узнали об очередном ликвидированном на Донбассе боевике Кане Евгение Владимировичеа по прозвищу "Бармен" из столицы Казахстана Астаны. Стал "грузом 200" 18 июля 2015-го.