Усиленный карантин: КПВВ на Донбассе будут работать в обычном режиме

КПВВ на Донбассе будут работать в обычном режиме. Фото: Корреспондент

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе продолжат работать в штатном режиме во время усиленного карантина с 8 по 24 января.

"С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения для того, чтобы не допустить распространения новой волны заболеваемости Covid-19. При этом, по инициативе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, была сохранена штатная работа всех КПВВ", - сообщило Министерство реинтеграции оккупированных территорий на своем сайте.

Члены правительства поддержали данное предложение, при этом осудив блокировку работы КПВВ со стороны РФ как на админграницах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях.

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Напомним, 9 декабря Кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 28 февраля 2021 года и усилил карнтин с 8 по 24 января.