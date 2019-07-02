Уничтожает все живое: россияне "засветили" на Донбассе запрещенное оружие

Россия применяет на Донбассе боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией.

Фрагменты запрещенных в мире кассетных боеприпасов собрали бойцы ВСУ, сообщают в ОТУ "Север".

Такое оружие применяют при уничтожении живой силы и техники противника.

В мире их прозвали "Смертельный дождь". Снаряды содержат элементы, которые разлетается на расстояние 0,12 до 0,35 га.

Фото: ОТУ "Север"

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"Во время подлета к земле срабатывает взрыватель и поражающие элементы разлетаются вокруг. Все живое, что стоит, сидит или даже лежит в непосредственном радиусе действия таких снарядов, получает тяжелые и смертельные ранения", - сообщили украинские защитники.

Женевская конвенция - международные соглашения, регулирующие ведение боевых действий, обращения с военнопленными и защите мирного населения во время войны.

2 военнослужащие погибли, еще 2-е получили ранения в результате обстрела. За минувшие сутки россияне 25 раз обстреливали позиции украинских бойцов, пишет ООС.