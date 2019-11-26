Умер боец "Азова" Дмитрий Волонтирец

Разведчик умер в результате инсульта. Фото: "Азов"

Вследствие инсульта умер разведчик "Азова" Дмитрий Волонтирец.

"С невыразимой болью сообщаем, что в вечность отошел боец ​​полка "Азов" Дмитрий Волонтирец на псевдо "Волынь". Азовец умер 25 ноября в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь в больнице, однако болезнь, к сожалению, оказалась коварной. Волыне было 40 лет. Дома его ждали жена и сын", сообщает пресс-служба "Азова".

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Дмитрий Волонтирец служил по контракту в миротворческих войсках за границей. В "Азове" служил с 2015 года, имел звание младшего сержанта и был одним из основателей направления аэроразведка в полку. Прошел Иловайский котел и Дебальцево. В "Азове" служил с 2015 года, имел звание младшего сержанта и был одним из основателей направления аэроразведки в полку. В 2019-м, за успехи во время несения службы на Светлодарской дуге был награжден почетным знаком "За победу и верность", нагрудным знаком "За доблестную службу", а также орденом "За мужество" 3-й степени.

22 ноября во время выполнения служебных обязанностей погиб 24-летний Богдан Шацкий. Старший лейтенант, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка. Военнослужащий родом из села Михля Изяславского района Хмельницкой области.