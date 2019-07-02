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вторник, 02 июля 2019 11:29

Укроборонпром выиграл суд у россиян

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Укроборонпром выиграл суд у россиян
Укроборонпром ничего не платить российской самолетостроительной компании. Фото: росзми

Укроборонпром выиграл суд у "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ".

Россиянам отказали во взыскании 2 млн. руб. (831 тыс грн -Gazeta.ua) с Красиловского агрегатного завода, сообщается на сайте Укроборонпром.

"Северо-западный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу Украины в деле ГП" Красиловский агрегатный завод ", входящее в состав ГК" Укроборонпром", и" Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая входит в состав "Объединённая авиастроительная корпорация", 100 % акций которой принадлежит Российской Федерации ", - говорится в сообщении.

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В апреле суд первой инстанции - Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну агрессора, но концерн обжаловал это решение.

Следователи 2-го управления Государственного бюро расследований доказали, что директор Харьковского БТЗ и его заместитель нажились на продаже самим себе старых прицелов на 9 млн грн.

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