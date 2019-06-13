Хищение в оборонке: рассказали о прорыве следователей ГБР

Следователи ГБР совершили прорыв в деле о хищении в оборонке. фото:

Следователи 2-го управления Государственного бюро расследований доказали, что директор Харьковского БТЗ и его заместитель нажились на продаже самим себе старых прицелов на 9 млн грн.

Об этом следователи узнали, расследуя возможные злоупотребления НАБУ по скандальному делу. Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в интервью "Цензор.НЕТ".

"На самом деле это хорошая работа наших следователей и оперативных сотрудников под руководством Александра Тура. Все оказалось просто: на Харьковском бронетанковом заводе (ХБТЗ) стояли старые танки на хранении, с них сняли прицелы и переставили на те, которые находились там на ремонте. Грубо говоря, они сами себе их продали. Деньги от продажи пошли на "Оптимумспецдеталь" и еще на 4 предприятия, которые никакого отношения к оборонной сферы не имеют. Нам нужно было установить, могли ли детективы НАБУ качественно расследовать это производство. Как можно подтвердить или опровергнуть наличие этих прицелов?" - рассказала Варченко.

По ее словам, в самих договорах с "Оптимумспецдеталлю" и другими предприятиями номера прицелов не указаны, но в актах приемки заводом они фиксируются. Достаточно было все это сопоставить, чтобы выяснить, что это те прицелы, которые стояли на старых танках, которые хранились на заводе.

"Мы назначили экспертизу, которая подтвердила ущерб в сумме 9 млн грн, так как часть прицелов стоит на танках, которые находятся на востоке. Чтобы вы понимали, эти первичные документы НАБУ изъяло еще 2016 года", - отметила Варченко.

"Когда мы изучали это производство, установили, что детектив, который его расследовал 2016-го, назначил экспертизу по установлению ущерба в октябре того же года. Эксперт в ноябре попросил предоставить ему первичные документы. В феврале детектив пишет письмо о том, что ему нужно собрать эти документы, в связи с этим он экспертизу отзывает. Этот детектив уволен. Проекты подозрений мы подготовили и передали в САП", - добавила Варченко.

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Как отмечается, руководитель САП Назар Холодницкий уже предъявил подозрения директору Харьковского БТЗ (на тот момент) и его первому заместителю. Также после объявления предварительных результатов этого расследования, директор бюро Роман Труба решил уволить начальника следственного управления Александра тура.

Варченко заметила, что изъятое производство вернули в НАБУ, потому что это их подследственность

"Сейчас за их действиями видно, что они пытаются "догонять" расследование. Надеюсь, что докажут", - подытожила она.

Государственное бюро расследований дало оценку действиям детективов НАБУ по делу о хищениях в оборонной сфере. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.