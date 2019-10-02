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среда, 02 октября 2019 08:10

Украину заставят принять все: сценарий после подписания "формулы Штайнмайера"

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Украину заставят принять все: сценарий после подписания &quot;формулы Штайнмайера&quot;
Украина и Россия подписали так называемую "формулу Штайнмайера". Это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Фото - Главком

Встреча в нормандском формате состоится в самых неблагоприятных для Украины условиях.

После подписания с Россией "формулы Штайнмайера" Украина обязана будет принять все условия. Так считает нардеп Ирина Геращенко.

"Когда Путин, чтобы поднять ставки, устраивал накануне встречи Илловайск и Дебальцево. Теперь - продавил подписания формулы Штайнмайера. Франция и Германия уже это поприветствовали. Ведь если Украина сама это подписала, то почему должен переживать Париж и Берлин. И теперь Украину заставят принять все. Только об ответственности Москвы, и безопасности, выводе, а не разведении войск, границе - все молчат. И это действительно открывает путь для снятия санкций с РФ. К иллюзии мира, а не к миру. Иллюзионисты", - написала Геращенко в Facebook.

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С положительного - освободят заложников с оккупированных территорий и РФ. Путин и держал их под такой отвратительный торг, не отдавал, хотел поменять фактически на территории, считает нардеп.

"Все остальное - будет трудно. Украину заставят провести выборы, пушилины - дейнеги будут легализованы как представители местного самоуправления, РФ снимет с себя ответственность за разрушенный Донбасс. Восстановление похищенного, уничтоженного, разбитого ляжет на бюджет Украины. Да, Запад немного поможет, это обойдется ему в разы дешевле, чем санкции против РФ, которые снимут в следующем году. Таков мой прогноз. Если не сбудется - за год признаю, что не увидела гениального плана новой власти между строками формулы", - написала политик.

В Минске договорились о начале разведения войск в населенных пунктах Петровское и Золотое на линии фронта в Донецкой области. Украина и Россия подписали так называемую "формулу Штайнмайера". Это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

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