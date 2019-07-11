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четверг, 11 июля 2019 22:09

Украинский военный получил ранения

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Украинский военный получил ранения
Боевики продолжают обстреливать позиции украинцев. Фото: unn.com.ua

На Донбассе с начала суток оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ.

Один украинский боец ​​получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил информирует в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Украинской. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 5. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

11 июля от тяжелых ранений, не приходя в сознание, скончался старший лейтенант, разведчик Александр Колодяжный, позывной "Кол".

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Дата
11
июля

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