Украинский военный получил ранения

На Донбассе с начала суток оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ.
Один украинский боец получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил информирует в Facebook.
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Украинской. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 5. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
11 июля от тяжелых ранений, не приходя в сознание, скончался старший лейтенант, разведчик Александр Колодяжный, позывной "Кол".
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