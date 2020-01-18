Украинский военный получил ранения на Донбассе

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции. Фото: 24tv.ua

17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

17 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения".

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На Донбассе в течении 2019-2020 годов погибло 132 военных ВСУ и 716 получили ранения. Больше всего потерь украинские военные понесли на территории Донецкой области, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.