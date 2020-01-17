Рассказали о потерях украинских военных на Донбассе в течении 2019-2020 годов

На Донбассе погибли 132 военных ВСУ. Фото: Jkl

На Донбассе в течении 2019-2020 годов погибло 132 военных ВСУ и 716 получили ранения.

Больше всего потерь украинские военные понесли на территории Донецкой области, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"В общем на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - сказано в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что они контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой ЛНР. Он собирал данные о транспортных артериях в Харькове.