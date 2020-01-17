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пятница, 17 января 2020 17:46

Война на Донбассе: россияне окопали свои танки

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Война на Донбассе: россияне окопали свои танки
Техника приведена в боевую готовность. Фото: Обозреватель

Российские боевики спешно маскируют свои танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Указанная техника находится в полной боевой готовности и может быть применена в любой момент, пишет Минобороны Украины.

Россияне разместили свою технику на територии, которая нарушает Минские договоренности.

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"Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сводке Минобороны.

15 января президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

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