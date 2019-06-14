Украинских военных обстреляли из артиллерии, есть раненый

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Etcetera Media

На Донбассе от начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных.

Российские наемники использовали запрещенную артиллерию калибра 122 мм и 82-мм. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки по направлению Александровки и Трудовского со 122-мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у Попасной по направлению Калиновой-Борщуватого - с 82-мм минометов и гранатометов различных систем, в Новгородском по направлению Широкой Балки - из автоматических гранатометов.

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В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

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