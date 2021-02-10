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понедельник, 22 февраля 2021 06:20

Украинские журналисты подыгрывают россиянам - ветеран

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Украинские журналисты подыгрывают россиянам - ветеран
Украинский медиа демонизируют ветеранов ради рейтингов. Фото: Униан

Проблема освещения российско-украинской войны заключается в отсутствии правил ее освещение.

Это должен быть закон, инструкция, что угодно, чтобы все каналы говорили о событиях на фронте в одной риторике: "Россия оккупировала территории Украины", - говорит Gazeta.ua ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы "История Войны" Юрий Руденко.

"К сожалению, у нас такого нет, и антиукраинские СМИ пользуются. Поэтому нам иногда сложно привлечь российских пропагандистов к ответственности", - добавляет он.

Из-за проблем с принципами освещения войны образ ветерана АТО / ООС демонизируют ради трафика.

Полное интервью читайте здесь: Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО

В Вотылевке Звенигородского района Черкасской области вчера, 9 февраля, похоронили 24-летнего Назария Полищука. Парень погиб на украинско-российской войне близ Песков в Донецкой области, подорвавшись на мине. Через 10 дней он должен был демобилизоваться.

Автор: София Староконь
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