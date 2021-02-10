Назар Полищук подорвался на мине. Его просили побыть в окопах на выходных

Назар Полищук мечтал стать учителем физкультуры. Фото: Facebook Назар Поліщук

В Вотылевке Звенигородского района Черкасской области вчера, 9 февраля, похоронили 24-летнего Назария Полищука. Парень погиб на украинско-российской войне близ Песков в Донецкой области, подорвавшись на мине. Через 10 дней он должен был демобилизоваться.

"Назар был из многодетной верующего семьи баптистов. Кроме него, в семье было еще четверо детей. Назар старший. Немного подрос и от церкви отошел. Был отчаянный. В 20 лет ушел на войну. Служил в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Назар должен был демобилизоваться и ехать в Одессу, а оттуда - возвращаться в Вотылевку", - рассказала жительница Вотылевки Оксана.

"Назар учился у нас. Звезд с неба не хватал, но был спортивным, коммуникабельным парнем. Мечтал стать учителем физкультуры. Окончил Корсунское педучилище. Пошел на фронт добровольцем 2017 года. На войне был 4 года. 15 февраля у него заканчивался контракт. Еще в пятницу, 5 февраля, отец позвонил ему. Спрашивал, забрали ли их уже из окопов? - Нет, папа. Попросили еще на выходные остаться", - сказала директор Людмила Волковинская.

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Родители Назара Полищука живут в селе. Пока что безработные. В свое время отец и мать работали в колхозе.