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пятница, 15 мая 2020 07:38

Украинские защитники на Донбассе уничтожили одного и ранили 5 оккупантов

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Украинские защитники на Донбассе уничтожили одного и ранили 5 оккупантов
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой Фото: facebook.com/61opebr/

Вооруженные формирования РФ за предыдущие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции украинцев из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Песков, Авдеевки, Верхнеторецком, Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки "Север" вооруженные формирования РФ вели огонь рядом с Ореховым, Хутором Свободным, Зайцевым.

Наши защитники дали враждебным подразделениям отпор. Оккупанты прекратили активность.

Потерь среди наших военных не было.

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14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

По состоянию на 17.00 14 мая российские захватчики 7 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Как сообщает штаб ООС, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки.

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