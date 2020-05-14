В штабе ООС назвали самые горячие точки на Донбассе

На Донбассе оккупанты продолжают обстрелы. Фото: Facebook/Операция Объединенных сил

По состоянию на 17.00 14 мая российские захватчики 7 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщает штаб ООС, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки.

Защитников Верхнеторецком оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку хутора Свободный враг применял минометы 82-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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По окрестностям Орехово и Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.

В ответ на обстрелы наших подразделений украинские военные открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Потери оккупантов уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая.

Ранее стало известно, что на Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады Андрей Суприган.