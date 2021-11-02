Украинские войска готовы к обороне и наступлению – командующий ОС

В сети появились спутниковые фотографии, якобы подтверждающие сосредоточение Россией войск и военной техники на границе с Украиной. Фото: Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

Украинские войска готовы к возможной эскалации конфликта со стороны России.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Александр Павлюк в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - заявил Павлюк.

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Россия идет на провокацию конфликта. Наши военные это понимают и не поддаются.

"Мы прекрасно понимаем, прекрасно видим, что может быть эскалация. Например, брать ситуацию 8 сентября, когда россияне были близки к границе, собрали людей для празднования мероприятий, своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и ожидая нашего ответа.

Сами понимаете для чего это было создано: для того чтобы потом, показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт. Благодаря профессиональным действиям наших военных, которые отслеживают ситуацию, понимают, и не поддались этой провокации", - добавил Павлюк.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия вновь наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Украинская разведка заявила, что Россия не перекидывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.