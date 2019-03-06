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среда, 06 марта 2019 09:19

Украинские воины вывели из строя три боевика

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Украинские воины вывели из строя три боевика
Ни один обстрел боевиков не остался без ответа. Фото: Politeka

За прошедшие сутки украинские военнослужащие ликвидировали одного и ранили двух боевиков.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть из них - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Также обстреливали украинских военных возле Песков и Авдеевки. В районе Крымского противник применил минометы калибра 82 мм.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств. По данным разведки, один оккупант был уничтожен, двое ранены", - говорится в сообщении.

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По информации разведки, усиление обстрелов позиций ВС Украины со стороны оккупационных войск на Донбассе связано с составлением зачетов российских курсантов-артиллеристов.

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