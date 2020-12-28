Украинские военные установили необычный рекорд

Фото: facebook.com/Дмитрий Коцюбайло

Украинские военные установили национальный рекорд, изготовив самый большой трезуб с гильз.

На изготовление ушло 13 гильз от противотанковых снарядов 122-го калибра. Об этом сообщил командир Первой штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло.

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"На базе Первой Отдельной штурмовой роты ДУК ПС был зарегистрирован рекорд Украины. Трезубец, который наши бойцы сварили из 122 гильз, был занесен в книгу Рекордов Украины, как самый большой трезубец из гильз", - рассказал Коцюбайло.

Отметил, что этот мемориал посвящен погибшим бойцам-добровольцам.

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