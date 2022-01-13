Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом

В Херсонской области вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Фото: facebook.com/Вартові півдня України

"Оса-АКМ" на сегодняшний день остается грозным и мощным автоматизированным военным зенитно-ракетным комплексом и предназначен для прикрытия сил и средств наших подразделений во всех видах боевых действий", - говорится в сообщении.

Среди потенциальных целей на тренировке были беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ перебрасывает к украинской границе военную технику с Дальнего Востока - СІТ

У "Оса-АКМ" хорошая проходимость. Может преодолевать водные препятствия вплавь, имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели на расстоянии до 10 км. При этом цель может обнаружить на расстоянии до 45 км.

"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", - подчеркнул командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Ранее украинские разведчики провели тренировки по стрельбе на близком расстоянии к административной границе с захваченным Крымом. По легенде, дорога была не исследована, поэтому продвигались бойцы максимально осторожно. Также военные-разведчики отработали налет как ведение ближнего боя.