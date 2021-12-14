Украинские военные сообщили обнадеживающие новости с фронта

Со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе 13 декабря зафиксировали два нарушения режима "тишины". Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российских оккупантов на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

Потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи Екатериновки Луганской области враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в сообщении.

По состоянию на 7.00 14 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

За минувшие выходные, 10-12 декабря, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 810 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Донецкой области Миссия насчитала 211 нарушений, в Луганской - 599.