Украинские военные сообщили обнадеживающие новости с фронта

За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российских оккупантов на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.
Потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Вблизи Екатериновки Луганской области враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в сообщении.
По состоянию на 7.00 14 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.
За минувшие выходные, 10-12 декабря, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 810 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Донецкой области Миссия насчитала 211 нарушений, в Луганской - 599.
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