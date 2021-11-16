Украинские военные сообщили обнадеживающие новости с фронта

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 15 ноября, российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь и раненых среди военнослужащих в результате вражеских действий нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

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Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 07:00 16 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали", - говорится в сообщении.

14 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Семь из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Он в больнице, его состояние – тяжелое. Также повреждены два санитарных автомобиля.