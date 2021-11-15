Российские наемники 19 раз открывали огонь. Имеем раненного и уничтоженную технику

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Семь из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Он в больнице, его состояние – тяжелое. Также повреждены два санитарных автомобиля. Украинские защитники открывали ответный огонь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Оккупанты били из минометов 120 калибра в направлении Невельского на Донетчине. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта – поврежденные жилые дома и близлежащие территории. Потерь среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имена погибших воинов, подорвавшихся сегодня на Донбассе

Также из противотанковых ракетных комплексов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 152 мм, минометов калибром 82 мм и 120 мм и стрелкового оружия враг атаковал Чермалик, Орехово-Донецкое, Катериновку, Пивденне на Донецкой области и Прицепиловку, Новолуганское, Крымское, Новоалександровку в Луганской области.

Вблизи Прицепиловки оккупанты также миновали местность минами ПОМ-2. В Луганской области зафиксировали пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

По состоянию на утро 15 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

После ночных минометных обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе в поселке Невельском Покровского района пострадали четыре частных дома. Спасатели достали из-под завалов двух мирных жителей - 65-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.