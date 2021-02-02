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вторник, 02 февраля 2021 07:44

Украинские военные рассказали о "полной тишине" на Донбассе

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Украинские военные рассказали о &quot;полной тишине&quot; на Донбассе
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. У Пищевика - с автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорят в штабе.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С вечера 29 до вечера 31 января наблюдатели зафиксировали 88 нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области в три раза больше, чем на Луганщине.

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Дата
02
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