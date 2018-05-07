Украинские военные отомстили боевикам за гибель товарищей

Сутки в ООС: 80 обстрелов, один боец погиб. Фото — EPA/UPG

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация серьезно обострилась. Российские оккупационные силы продолжают грубо нарушать Минские договоренности и 80 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военный и еще четыре получили ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта.

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После короткого огневого столкновения, резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения.

Кроме того, враг продолжал грубо нарушать нормы международного гуманитарного права. 6 мая, он дважды обстрелял из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине Горловки Донецкой области.

Уже 7 мая, оккупационные войска России проявляли активность на луганском и донецком направлениях.

Также, по данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и еще 5 получили ранения.

Во время рейда украинские военные взяли в плен боевика. Террорист принадлежал к 3-му батальону 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск.