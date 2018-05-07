Украинские военные отомстили боевикам за гибель товарищей

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1728
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7182
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1152
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1197
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 207
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1953
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7209
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3249
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2079
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
7
5
10
7
4
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
&quot;Два человека погибли&quot; - показали фото обстрелянного Докучаевска
"Два человека погибли" - показали фото обстрелянного Докучаевска
Видео
Все видео
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
"Привезли с дыркой в голове" - мать убитого боевиками мужчины рассказала о его смерти
"Привезли с дыркой в голове" - мать убитого боевиками мужчины рассказала о его смерти
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1953
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4554
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6102
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 810
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8901
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1521
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 08:25

Украинские военные отомстили боевикам за гибель товарищей

  Комментировать
Украинские военные отомстили боевикам за гибель товарищей
Сутки в ООС: 80 обстрелов, один боец погиб. Фото — EPA/UPG

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация серьезно обострилась. Российские оккупационные силы продолжают грубо нарушать Минские договоренности и 80 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военный и еще четыре получили ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные попали в засаду: есть погибшие

После короткого огневого столкновения, резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения.

Кроме того, враг продолжал грубо нарушать нормы международного гуманитарного права. 6 мая, он дважды обстрелял из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине Горловки Донецкой области.

Уже 7 мая, оккупационные войска России проявляли активность на луганском и донецком направлениях.

Также, по данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и еще 5 получили ранения.

Во время рейда украинские военные взяли в плен боевика. Террорист принадлежал к 3-му батальону 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские военные отомстили боевикам за гибель товарищей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Королевском театре Англии зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 42347
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 29764
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 25265
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 23357
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
5
 Просмотров: 20262
Донбасс
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии 2 Просмотров: 954
Украинские военные попали в засаду: есть погибшие
Украинские военные попали в засаду: есть погибшие Просмотров: 6741
На Донбассе тушат лесной пожар, работу спасателей осложняет сильный ветер
На Донбассе тушат лесной пожар, работу спасателей осложняет сильный ветер Просмотров: 1656
"В стенах школ - отверстия от пуль, а окна заложены мешками" - как учатся 200 тыс. Украинских учеников
"В стенах школ - отверстия от пуль, а окна заложены мешками" - как учатся 200 тыс. Украинских учеников Просмотров: 297
Пожар и раненый житель: боевики дважды обстреляли Зайцевое
Пожар и раненый житель: боевики дважды обстреляли Зайцевое Просмотров: 234
Больше всего комментируют
27
В Украине переименуют сразу две области
17
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
6
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
4
На элитное имущество сына Авакова во второй раз наложили арест
Голосов: 24373
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua