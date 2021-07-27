Украинские военные освободили два неселенных пункта

Украинские военные установили контроль над Георгиевкой и Лутугиным 27 июля 2014 года. Эти два населенных пункта расположены в 5 км южнее Луганска, и в 7 км западнее Луганского аэропорта.

Бои за них были одними из самых жестоких, - пишет издание peoplesproject.com.

Бойцы "Айдара" вспоминают, что по ним тогда "работали" специалисты. Местность была практически открытой и шансы на спасение были минимальны. В этот день 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" потерял 12 бойцов:

Алиев Йолчу Афи Оглы "Аварец"

Бойко Виталий Васильевич

Василаш Илья Евгеньевич "Дед"

Вербовой Михаил Викторович "Леший"

Давыдчук Александр Васильевич

Квач Орест Арсеньевич

Коврига Сергей Владимирович "Лялик"

Кулиш Иван Владимирович

Лычак Николай Анатольевич

Менюк Станислав Петрович

Рымар Игорь Витальевич "Сирко"

Шостак Сергей Александрович "Шест"

"Восемь человек погибли сразу. Остальные попытались спрятаться за зданиями, но тут произошла роковая случайность. У командира танка заклинил пулемет, он был убит из крупнокалиберного ружья и упал в люк, что там произошло неизвестно, но сразу же раздался выстрел. От негопогибло еще двое. Уцелевший боец ​​прибежал к основным силам, взял "таблетку" УАЗ-452, вернулся и под огнем и вывез раненых ", - вспоминают в" Айдаре".

Тогда стало понятно, что штабной план взятия Лутугино не сработает. Ротные "Айдара" откорректировали его. Они заняли южные высоты и, разделившись на две группы, ударили по врагу.

"Как для нас была неожиданностью концентрация сепаров, так для них стал неожиданным подход наших штурмовиков с тыла. Засаду мы уничтожили, что позволило ввести в бой бронетехнику", - говорили тогда в "Айдаре".

Вторая группа добровольцев уничтожила минометчиков и живую силу вдоль южных окраин.

"Террористы бежали, оставив Лутугино, Успенку, Георгиевку. У нас остались 36 тел и 20 пленных. Но это не утешало. Батальон тогда потерял 12 бойцов, включая командира роты подполковника Сергея Ковригу.

"27 июля группа разведки и саперов взорвалась, когда заходили в Лутугино. Привезли 12 убитых. Из них я с семью дружила: "Лялик", "Сирко", "Шест"... Если плакать над каждым - крышей поедешь", - вспоминает Виктория Дворецкая, боец батальйона "Айдар"

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Через несколько недель на этом месте украинские военные начнут бои с регулярными российскими войсками. В тяжелых боях силы АТО начнут отступление. А 25 сентября страна содрогнется: российские боевики и местные наемники расстреляют 40 жителей Георгиевки - за помощь украинской армии. Когда боевики вошли в город, у них уже были "расстрельные списки". Очевидцы рассказывали, что место захоронения утрамбовывали тяжелой техникой.

Война в Донбассе началась с захвата 12 апреля 2014 российскими отрядами украинских городов - Славянска, Краматорска и Дружковки, где захваченной в отделениях МВД оружием российские диверсанты вооружили местных коллаборационистов и приняли в свои ряды. В условиях непротивления местных силовых структур Украины, а иногда и открытого сотрудничества, небольшие штурмовые отряды русских диверсантов в последующие дни взяли под контроль Горловку и другие города Донецкой и Луганской. 13 апреля 2014, в ответ на вторжение диверсионных отрядов, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции. Переброшены в район Славянска и Краматорска спецподразделения СБУ и Вооруженных сил Украины приняли первый бой утром 13 апреля в Семеновке, пригороде Славянска.