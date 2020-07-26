Украинские военные на Донбассе в случае нарушения перемирия дадут отпор противнику - штаб

ВСУ готовы дать отпор противнику. Фото: Укринформ

Объединенные силы намерены неукоснительно соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, однако готовы дать отпор боевикам российско-оккупационных формирований, если будут его нарушать.

"Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - говорится в сообщении штаба ООС.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишает украинских военнослужащих права действовать в соответствии с нормами международного права и Уставом и подавлять активность противника, если тот предпримет попытку наступления, будет проводить диверсионно-разведывательную деятельность, совершать провокации, несущие угрозу жизням бойцов, гражданского населения и объектам инфраструктуры.

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Участники Трехсторонней контактной группы согласовали очередной режим полного прекращения огня с 00:01 27 июля. Принятые меры предусматривают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, применение беспилотников, ведение снайперского огня и прочее.