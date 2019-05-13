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понедельник, 13 мая 2019 17:58

Украинские солдаты вернули захваченные территории

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Украинские солдаты вернули захваченные территории
Скриншот с видео, на котором видно как украинские бойцы отражают российскую атаку.

На одном из участков фронта украинские военные заняли новые позиции.

Бойцы успешно отбили русский атаку, пишет Цензор.Нет.

Россияне пытались отвоевать выгодные места.

Для этого в атаку отправили пехоту российских солдат.

Видео, как украинцы выгоняют россиян со своей земли, опубликовал Цензор.Нет.

На нем видно, как бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку используя крупнокалиберный пулемет КПВТ на станции конструкции Ивана Савельева.

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11 тыс. российских военных находятся в Крыму, и 11 тысяч - на оккупированном Донбассе.

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Дата
13
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