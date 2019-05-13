Сколько военных РФ на оккупированных территориях: впечатляющая цифра

В Крыму и на Донбассе сейчас находится около 75 тыс. оккупационных военных, - генерал Сергей Наев / фото: BBC

11 тыс. российских военных находятся в Крыму, и 11 тысяч - на оккупированном Донбассе.

Но это не считая местных боевиков, говорит бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН.

Всего в Крыму и на Донбассе сейчас находится около 75 тыс. оккупационных военных.

"В Крыму 40 тысяч российских военных, в ДНР и ЛНР - 35 тысяч (численность оккупационных вооруженных сил вместе с местными. - Gazeta.ua). В ДНР и ЛНР россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемой точечной действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в рядах "армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов. - Gazeta.ua), а остальные личного состава - местные жители", - сказал Наев.

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Командиров так называемых 1-го армейского корпуса в Донецке или 2-го армейского корпуса в Луганске вооруженные силы РФ не афишируют, что является частичным подтверждением, что на этих должностях - кадровые российские генералы.

6 мая на Донбассе поменяли командующего операции Объединенных сил. Генерал-лейтенанта Сергея Наева заменит генерал-лейтенант Александр Сирский, сообщили на сайте президента Украины.