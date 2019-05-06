Президент назначил нового командующего ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1107
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 486
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 900
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1944
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5157
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1791
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1863
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3042
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5393
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6732
Фото
Все фото
9
3
3
8
3
Полк &quot;Азов&quot; отмечает пятую годовщину со дня основания
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
Боевики запускают самодельные гранаты на головы украинских бойцов
Боевики запускают самодельные гранаты на головы украинских бойцов
Десант - не только небо: бойцы провели нетипичные учения
Десант - не только небо: бойцы провели нетипичные учения
Порошенко почтил погибших защитников
Порошенко почтил погибших защитников
Видео
Все видео
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2583
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1125
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1278
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3024
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1719
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 17:13

Президент назначил нового командующего ООС

  Комментировать

На Донбассе сменили командующего операцией Объединенных сил.

Генерал-лейтенанта Сергея Наева заменит генерал-лейтенант Александр Сырский, сообщили на сайте президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Сергея Наева за службу.

"Считаю, что личный состав под руководством Сергея Наева выполнил поставленные задачи успешно", - сказал Петр Порошенко.

Автор: News.liga.net.
  Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева и назначил нового командующего ООС
Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева и назначил нового командующего ООС

Замена командующего плановая, написал военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook.

"Сегодня при участии Верховного главнокомандующего в штабе ООС прошло важное назначение - новым командующим ООС назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих - плановая, ротационная", - пишет Бутусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко почтил погибших защитников

Александр Сырский начале 2015-го был начальником штаба, первым заместителем руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново и обеспечивал отход украинских военных из Дебальцево.

2016-го его повысили Указом президента до генерал-лейтенанта.

Одним из первых нового командующего поздравил волонтер Сергей Марко. Он написал, что за период его командования генерал-лейтенант Сырский проявил себя как профессиональный военный.

"Об этом генерале я услышал, когда разбирал боевые действия под Дебальцево. На мой взгляд, в том бардаке, который творился, этот генерал был одним из тех, кто действительно сделал немало правильного, чего нельзя сказать обо всех командирах, руководивших тогда Дебальцевской группировкой", - написал он.

Автор: Апостроф
  Командовать ООС будет генерал-лейтенант Александр Сырский
Командовать ООС будет генерал-лейтенант Александр Сырский

По словам волонтера, Сырский отличился при выходе ВСУ из Дебальцево.

"Именно сформированная им группа" Барс "прикрывала выход ВСУ из Дебальцево, заняла высоты на пути выхода и прикрывая их колонны артиллерийских огнем. Поздравляю с назначением", - добавил волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко назвал страшную цифру погибших в войне воинов

У нового командующего ООС есть жена Тамара, которая имеет дом площадью 159,2 кв. м и 2 га земли в Киевской области.

Сам генерал-лейтенант 2018-го задекларировал зарплату 632 тыс. грн., автомобиль Renault Megane и квартиру в Киеве площадью в 105,6 кв. м. Также он задекларировал 6,3 тыс. грн социальной помощи участникам АТО и 6,3 тыс. грн подарок от Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

Автор: theworldnews.net
  В 2015 году Александр Сирский руководил прикрытием отступления украинских военных с Дебальцево
В 2015 году Александр Сирский руководил прикрытием отступления украинских военных с Дебальцево

Вместе с заменой командующих, среди офицеров прошло повышение: досрочно присвоили генеральские звания группе офицеров и генералов.

"2 мая указом президента руководству Госпогранслужбы было присвоено 6 досрочных генеральских званий. Ожидается, что в ВСУ будет проведен более масштабный звездопад", - подытожил Бутусов.

За 5 лет российской агрессии на Донбассе погибло 2973 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент и главнокомандующий Петр Порошенко во время рабочей поездки в Авдеевку.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент назначил нового командующего ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

"Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 25705
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 17929
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 Просмотров: 15780
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 13699
Показали 20 креативных цветников у дома
Показали 20 креативных цветников у дома
11
 Просмотров: 10215
Донбасс
Смена командующего Объединенных сил: у советника Зеленского возник вопрос к Порошенко
Смена командующего Объединенных сил: у советника Зеленского возник вопрос к Порошенко Просмотров: 1566
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
9
 Просмотров: 612
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 324
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
3
 Просмотров: 1080
Трем боевым бригадам присвоили имена известных военных
Трем боевым бригадам присвоили имена известных военных Просмотров: 783
Больше всего комментируют
12
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
Голосов: 35256
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua