Президент назначил нового командующего ООС

На Донбассе сменили командующего операцией Объединенных сил.

Генерал-лейтенанта Сергея Наева заменит генерал-лейтенант Александр Сырский, сообщили на сайте президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Сергея Наева за службу.

"Считаю, что личный состав под руководством Сергея Наева выполнил поставленные задачи успешно", - сказал Петр Порошенко.

Автор: News.liga.net. Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева и назначил нового командующего ООС

Замена командующего плановая, написал военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook.

"Сегодня при участии Верховного главнокомандующего в штабе ООС прошло важное назначение - новым командующим ООС назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих - плановая, ротационная", - пишет Бутусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко почтил погибших защитников

Александр Сырский начале 2015-го был начальником штаба, первым заместителем руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново и обеспечивал отход украинских военных из Дебальцево.

2016-го его повысили Указом президента до генерал-лейтенанта.

Одним из первых нового командующего поздравил волонтер Сергей Марко. Он написал, что за период его командования генерал-лейтенант Сырский проявил себя как профессиональный военный.

"Об этом генерале я услышал, когда разбирал боевые действия под Дебальцево. На мой взгляд, в том бардаке, который творился, этот генерал был одним из тех, кто действительно сделал немало правильного, чего нельзя сказать обо всех командирах, руководивших тогда Дебальцевской группировкой", - написал он.

Автор: Апостроф Командовать ООС будет генерал-лейтенант Александр Сырский

По словам волонтера, Сырский отличился при выходе ВСУ из Дебальцево.

"Именно сформированная им группа" Барс "прикрывала выход ВСУ из Дебальцево, заняла высоты на пути выхода и прикрывая их колонны артиллерийских огнем. Поздравляю с назначением", - добавил волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко назвал страшную цифру погибших в войне воинов

У нового командующего ООС есть жена Тамара, которая имеет дом площадью 159,2 кв. м и 2 га земли в Киевской области.

Сам генерал-лейтенант 2018-го задекларировал зарплату 632 тыс. грн., автомобиль Renault Megane и квартиру в Киеве площадью в 105,6 кв. м. Также он задекларировал 6,3 тыс. грн социальной помощи участникам АТО и 6,3 тыс. грн подарок от Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

Автор: theworldnews.net В 2015 году Александр Сирский руководил прикрытием отступления украинских военных с Дебальцево

Вместе с заменой командующих, среди офицеров прошло повышение: досрочно присвоили генеральские звания группе офицеров и генералов.

"2 мая указом президента руководству Госпогранслужбы было присвоено 6 досрочных генеральских званий. Ожидается, что в ВСУ будет проведен более масштабный звездопад", - подытожил Бутусов.

За 5 лет российской агрессии на Донбассе погибло 2973 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент и главнокомандующий Петр Порошенко во время рабочей поездки в Авдеевку.