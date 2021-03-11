Украинские силовики провели контрдиверсионные мероприятия на Луганщине

На Луганщине в районе Золотое и Екатериновка подразделения группировки по контрдиверсионной борьбе Объединенных сил провели одно из самых масштабных оперативно-профилактических мероприятий.

Были осмотрены потенциально опасные участки с помощью служебных собак и дронов, проверены транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ, а также выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО, сообщает МВД Украины в Facebook.

Операцию совместно провели военнослужащие подразделений спецназначения Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции, ВСП ВСУ, СБУ и фискальной службы.

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Ранее представитель Отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш предположил, что РФ, возможно, готовит на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев".

Об этом он заявил, комментируя сообщение Восточной правозащитной группы о том, что оккупационные службы РФ в ОРДЛО готовятся к боевым действиям.