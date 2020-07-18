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суббота, 18 июля 2020 09:14

Украинские позиции обстреливали с ПТУРов и минометов

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Украинские позиции обстреливали с ПТУРов и минометов
Оккупанты открывали огонь по украинским позициям 18 раз за сутки. Фото: facebook.com/chapala.anna

В течение суток 17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в Штабе Операции объединенных сил.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке - прицельным огнем решительно пресекали все провокации врага.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского агрессор дважды применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также неоднократно оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Луганское.

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За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика.

С начала текущих суток 18 июля российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Российские оккупанты 3-й день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево Донецкой области.

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Дата
18
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