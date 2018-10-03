Украинские десантники получат американские парашюты

Американская компания "Airborne Systems" передала на тестирование специальное оборудование, которое вскоре поступит в воинские части десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

3 октября в Житомире состоялась встреча американцев и руководства десантно-штурмовой войск ВСУ, сообщает Український мілітарний портал.

На ней обсудили подготовку инструкторов специалистами компании по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем и другой воздушно техники.

Автор: Український мілітарний портал Парашютные системы типа "Крыло" производства Airborne Systems

Участники посетили учебные классы, где будет непосредственно проходить подготовка наших инструкторов иностранными партнерами.

Автор: Український мілітарний портал Кислородная маска парашютиста производства Airborne Systems

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"Airborne Systems" - американская компания, специализирующаяся на разработке, изготовленные и реализации специального парашютного и вспомогательного оборудования.

Николаевская десантура принимала участие в масштабных учениях "Казацкая воля-2018". Тренировки проводились на острове Тендровская коса.