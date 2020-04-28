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вторник, 28 апреля 2020 14:27

Украинская разведка заявила о провокациях на майские праздники

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Украинская разведка заявила о провокациях на майские праздники
Российские наемники готовят провокации на майские праздники. Фото: mil.gov.ua

Украинская разведка заявила о том, что боевики, подконтрольные РФ, готовят на фронте провокации на майские праздники.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.

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"При этом для поражения личного состава и наиболее важных целей оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, таким образом противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых оккупанты скрыто готовятся к провокациям для обострения ситуации на фронте в период проведения майских праздников.

Служба безопасности Украины задержала участников пророссийских террористических группировок ДНР и ЛНР, причастных к ряду диверсионных актов.

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