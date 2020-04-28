Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР

Служба безопасности Украины задержала участников пророссийских террористических группировок ДНР и ЛНР, причастных к ряду диверсионных актов.

По сообщению на сайте ведомства, диверсионная группа главаря Валерия Бергмана по прозвищу Немец в 2014 году захватила на лисичанской шахте им. Мельникова 1,2 т взрывчатого вещества аммонит. Взрывчатку террористы использовали для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области, еще два моста в Лисичанске были заминированы.

Фото: ssu.gov.ua

"8 сентября 2019 года в ходе спецоперации сотрудники СБ Украины и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник дал признательные показания. Правоохранители получили от Немца подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы", – говорится в сообщении.

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С октября 2019-го по апрель 2020-го сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов группы Бергмана. В частности, изъято самодельное взрывное устройство со взрывчатым веществом почти 2 кг в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 г тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с 4 магазинами, пистолет марки Star model B, 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тыс. боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали еще двух активных участников группы Бергмана. Они также признали свою вину в совершении террористических актов. Обоим террористам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

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