 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2106
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 999
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4617
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 837
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5724
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1584
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3753
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4681
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
19
2
4
3
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
&quot;Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой&quot; - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
В детском лагере нашли огромный арсенал оружия
В детском лагере нашли огромный арсенал оружия
#груз 200: в сети опубликовали фото ликвидированного боевика
#груз 200: в сети опубликовали фото ликвидированного боевика
Видео
Все видео
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
Родственники пленных анонсировали бессрочную акцию на Банковой
Родственники пленных анонсировали бессрочную акцию на Банковой
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1449
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1359
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8946
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5850
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 171
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
вторник, 28 апреля 2020 11:19

Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
5

  Комментировать

Служба безопасности Украины задержала участников пророссийских террористических группировок ДНР и ЛНР, причастных к ряду диверсионных актов.

По сообщению на сайте ведомства, диверсионная группа главаря Валерия Бергмана по прозвищу Немец в 2014 году захватила на лисичанской шахте им. Мельникова 1,2 т взрывчатого вещества аммонит. Взрывчатку террористы использовали для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области, еще два моста в Лисичанске были заминированы.

СБУ разоблачила террористов ЛДНР
Фото: ssu.gov.ua
СБУ разоблачила террористов ЛДНР
СБУ разоблачила террористов ЛДНР
СБУ разоблачила террористов ЛДНР
СБУ разоблачила террористов ЛДНР

"8 сентября 2019 года в ходе спецоперации сотрудники СБ Украины и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник дал признательные показания. Правоохранители получили от Немца подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов и вербовщиков

С октября 2019-го по апрель 2020-го сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов группы Бергмана. В частности, изъято самодельное взрывное устройство со взрывчатым веществом почти 2 кг в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 г тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с 4 магазинами, пистолет марки Star model B, 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тыс. боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали еще двух активных участников группы Бергмана. Они также признали свою вину в совершении террористических актов. Обоим террористам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Журналист Денис Казанский рассказал, как работает схема по вывозу угля с временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Американский вирусолог создал вакцину

Военные попытались свергнуть правительство

Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Показали первую модель геликоптера

Вождя казнили, тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11871
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 11178
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 10890
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 9243
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому 2 Просмотров: 6732
Донбасс
Дипломат развенчал миф о мирной Россию
Дипломат развенчал миф о мирной Россию Просмотров: 135
Людмила Денисова анонсировала встречу с родственниками пленных в Офисе президента
Людмила Денисова анонсировала встречу с родственниками пленных в Офисе президента Просмотров: 63
Вражеские обстрелы не прекращаются. Есть раненые
Вражеские обстрелы не прекращаются. Есть раненые Просмотров: 72
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
 Просмотров: 99
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
19
 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
4
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
Голосов: 7217
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua