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четверг, 04 ноября 2021 01:06

Украинская разведка предупредила о военных планах России по Донбассу

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Украинская разведка предупредила о военных планах России по Донбассу
Россия наращивает военное присутствие у границ с Украиной. Фото: ВВС

Россия планирует увеличить свой военный контингент в Донбассе. Произойдет это зимой, прогнозируют в Минобороны Украины.

"Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Потому что разведка говорит, что планируется увеличение контингента в те месяцы – декабрь и январь", – заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Украина 24".

Сейчас вокруг границы с Украиной и на оккупированных территориях дислоцируется около 90 тысяч российских военных, эта цифра постоянно меняется.

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"По состоянию на данный момент, это не та ситуация, когда нужно бить в набат и говорить, что ситуация катастрофическая. Но в любой момент, скажем, завтра, этот риск существует. Риск эскалации существует постоянно, потому что мы находимся в состоянии войны, это нужно осознавать", - сказала она.

"Украинцы не должны беспокоиться, ситуация под контролем, решения будут приниматься вовремя", - успокоила замминистра.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявила, что Россия не перекидывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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