Украинская армия получила модернизированные истребители

МиГ-29 для Вооруженных сил Украины возобновили во Львове / стопкадр

Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1,.

Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии - уже в одной из воинских частей, написал президент Петр Порошенко в Facebook.

Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины.

"Модернизированный к уровню МиГ-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации", - отметил Порошенко.

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Работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями госконцерна "Укроборонпром".

Boeing окажет помощь знаменитому украинскому авиаконструкторскому бюро "Антонов". Авиапредприятие попало в тяжелый кризис после потери российского импорта в 2014 году в результате аннексии АР Крым и начала войны на востоке Украины.