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вторник, 02 марта 2021 19:11

Украинцы сбили вражеский беспилотник

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Украинцы сбили вражеский беспилотник
Российские наемники один раз запустили БПЛА. Фото: podrobnosti.ua

С начала суток на Донбассе боевики не открывали огонь в сторону украинских позиций.

В то же время, противник один раз запускал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, вблизи г. Счастье зафиксировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Его сбили средствами РЭБ.

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Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 3,5 га территории и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинским воинами.

За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Водяного оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

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