Украинцы сбили вражеский беспилотник

С начала суток на Донбассе боевики не открывали огонь в сторону украинских позиций.
В то же время, противник один раз запускал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает штаб ООС.
Так, вблизи г. Счастье зафиксировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Его сбили средствами РЭБ.
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Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 3,5 га территории и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинским воинами.
За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Водяного оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
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