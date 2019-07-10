Украинцы проголосовали за вступление в НАТО

Поддержка членства Украины в НАТО в июне 2019 года достигла самого высокого показателя.

Исследование провела социалогическая группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI), сообщает Европейская правда.

Таким образом за вступление в Североатлантический альянс НАТО проголосовало бы 53% респондентов, а против только 29%.

Автор: Социологическая группа "Рейтинг" Результаты опроса о приверженность к Североатлантическому альянсу НАТО

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Ответ "не пошел бы" выбрали только 4%, а 14% затруднились ответить на вопрос.

Автор: Социологическая группа "Рейтинг" Результаты опроса о приверженность к определенным политическим партиям на парламентских выборах

Этот опросник применяется социологической группой с 2014 года, но только сейчас положительный ответ набрал такую отметку.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак посетили канадский фрегат Toronto и британский эсминец Duncan, которые сейчас находятся в Одессе.