Украинцы проголосовали за вступление в НАТО

Поддержка членства Украины в НАТО в июне 2019 года достигла самого высокого показателя.
Исследование провела социалогическая группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI), сообщает Европейская правда.
Таким образом за вступление в Североатлантический альянс НАТО проголосовало бы 53% респондентов, а против только 29%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подала запрос в США по покупке военного оборудования
Ответ "не пошел бы" выбрали только 4%, а 14% затруднились ответить на вопрос.
Этот опросник применяется социологической группой с 2014 года, но только сейчас положительный ответ набрал такую отметку.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак посетили канадский фрегат Toronto и британский эсминец Duncan, которые сейчас находятся в Одессе.
Комментарии