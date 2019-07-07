Зеленский посетил корабли НАТО в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак посетили канадский фрегат Toronto и британский эсминец Duncan, которые сейчас находятся в Одессе.

Пригласили президента и министра обороны Украины на корабли иностранные моряки, прибывшие на международные учения "Си Бриз-2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, фрегат Toronto и эсминец Duncan входят в состав постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2).

Зеленский и Полторак также посетили флагман украинских ВМС фрегат Гетман Сагайдачный.

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7 июля в Одессе президент Украины Владимир Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" обратился к семьям украинских моряков, пленных ФСБ РФ в Керченском проливе.