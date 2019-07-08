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понедельник, 08 июля 2019 03:27

Украина подала запрос в США по покупке военного оборудования

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Украина подала запрос в США по покупке военного оборудования
Украина будет покупать в США военное оборудование. Фото: РБК

Украина впервые обратилась в Соединенные Штаты Америки с запросом на приобретение военного оборудования.

Украина впервые обращается с запросом о приобретении военного оборудования через программу Министерства обороны США, заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, сообщает американское дипведомство в Украине.

"Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - заявил он.

Тейлор также добавил, что США твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора.

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Напомним, Украина и Канада договорились о поставках украинской армии бронетехники. Также Канада продолжила тренировочную миссию UNIFIER до 2022 года.

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